Prezentacja nowej maszyny Boxmat MODULAR na targach Fachpack 2025

Zemat Technology Group, polski producent maszyn dla przemysłu opakowaniowego, ogłosił dziś premierę swojej najnowszej maszyny do produkcji opakowań kartonowych – Boxmat MODULAR. Maszyna zostanie zaprezentowana po raz pierwszy podczas targów Fachpack 2025, które odbędą się w dniach 23–25 września w Norymberdze.

Boxmat MODULAR został zaprojektowany w oparciu o system modułowy. Podstawowa konfiguracja obejmuje stół roboczy, moduł wejściowy, narzędzia wzdłużne i moduł wyjściowy. W zależności od potrzeb produkcyjnych urządzenie może być rozbudowywane o kolejne moduły, m.in. slotujące, wykrawające, odcinające poprzecznie czy przeznaczone do druku cyfrowego i fleksograficznego.

Maszyna przeznaczona jest do produkcji pudeł w krótkich i średnich seriach, w tym opakowań fasonowych (np. FEFCO 422, 427, 462). Umożliwia obróbkę tektury trzy-, pięcio- i siedmiowarstwowej. Konstrukcja zapewnia szybkie przezbrojenia, co pozwala na efektywną realizację zamówień o zmiennych parametrach.

„Boxmat MODULAR daje możliwość elastycznego podejścia do produkcji opakowań. Dzięki budowie modułowej klienci mogą rozwijać funkcjonalności urządzenia w miarę wzrostu potrzeb, co zwiększa bezpieczeństwo inwestycji” – Sylwester Korotyński, Wiceprezes Zarządu Zemat Technology Group.

Podczas Fachpack 2025 odwiedzający będą mogli zobaczyć pokazy na żywo oraz zapoznać się z funkcjonalnościami nowej maszyny na stoisku firmy w hali 7A (stoisko 435).

Boxmat MODULAR – najważniejsze informacje techniczne

obsługa tektury 3-, 5- i 7-warstwowej,

produkcja pudeł klapowych i fasonowych,

precyzyjne cięcie i bigowanie wzdłużne oraz poprzeczne,

możliwość slotowania, wykrawania, perforacji, nadruku, klejenia,

kompatybilność z różnymi systemami podawania tektury,

skalowalność i rozbudowa poprzez dodatkowe moduły.

_______________________

O Zemat Technology Group

Zemat Technology Group działa nieprzerwanie od 1957 roku. Firma produkuje maszyny dla przemysłu opakowaniowego, tekstylnego i przetwórczego. Jej rozwiązania trafiają do klientów w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Marka Boxmat obejmuje linię maszyn do produkcji opakowań kartonowych, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa z sektora logistycznego, e-commerce i poligraficznego.