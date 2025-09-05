Prezentacja nowej maszyny Boxmat MODULAR na targach Fachpack 2025
Podczas targów Fachpack 2025 w Norymberdze odbędzie się światowa premiera modułowej maszyny do produkcji opakowań kartonowych Boxmat MODULAR.
Zemat Technology Group, polski producent maszyn dla przemysłu opakowaniowego, ogłosił dziś premierę swojej najnowszej maszyny do produkcji opakowań kartonowych – Boxmat MODULAR. Maszyna zostanie zaprezentowana po raz pierwszy podczas targów Fachpack 2025, które odbędą się w dniach 23–25 września w Norymberdze.

Boxmat MODULAR został zaprojektowany w oparciu o system modułowy. Podstawowa konfiguracja obejmuje stół roboczy, moduł wejściowy, narzędzia wzdłużne i moduł wyjściowy. W zależności od potrzeb produkcyjnych urządzenie może być rozbudowywane o kolejne moduły, m.in. slotujące, wykrawające, odcinające poprzecznie czy przeznaczone do druku cyfrowego i fleksograficznego.

Maszyna przeznaczona jest do produkcji pudeł w krótkich i średnich seriach, w tym opakowań fasonowych (np. FEFCO 422, 427, 462). Umożliwia obróbkę tektury trzy-, pięcio- i siedmiowarstwowej. Konstrukcja zapewnia szybkie przezbrojenia, co pozwala na efektywną realizację zamówień o zmiennych parametrach.

„Boxmat MODULAR daje możliwość elastycznego podejścia do produkcji opakowań. Dzięki budowie modułowej klienci mogą rozwijać funkcjonalności urządzenia w miarę wzrostu potrzeb, co zwiększa bezpieczeństwo inwestycji” – Sylwester Korotyński, Wiceprezes Zarządu Zemat Technology Group.

Podczas Fachpack 2025 odwiedzający będą mogli zobaczyć pokazy na żywo oraz zapoznać się z funkcjonalnościami nowej maszyny na stoisku firmy w hali 7A (stoisko 435).

Boxmat MODULAR – najważniejsze informacje techniczne

  • obsługa tektury 3-, 5- i 7-warstwowej,
  • produkcja pudeł klapowych i fasonowych,
  • precyzyjne cięcie i bigowanie wzdłużne oraz poprzeczne,
  • możliwość slotowania, wykrawania, perforacji, nadruku, klejenia,
  • kompatybilność z różnymi systemami podawania tektury,
  • skalowalność i rozbudowa poprzez dodatkowe moduły.

O Zemat Technology Group

Zemat Technology Group działa nieprzerwanie od 1957 roku. Firma produkuje maszyny dla przemysłu opakowaniowego, tekstylnego i przetwórczego. Jej rozwiązania trafiają do klientów w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Marka Boxmat obejmuje linię maszyn do produkcji opakowań kartonowych, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa z sektora logistycznego, e-commerce i poligraficznego.

